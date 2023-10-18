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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında yükseliş - Enerji Haberleri

        Petrol fiyatlarında yükseliş

        Brent petrolün varil fiyatı Gazze'deki hastane saldırısı sonrası yüzde 3.1 yükselerek 92.7 dolara çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:45
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        Petrol fiyatlarında yükseliş
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        Dün 91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,90 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün ise yüzde 3.1 yükselerek 92.7 dolara çıktı.

        Dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesininin bombalanması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili oldu.

        Beyaz Saray, ABD, Mısır ve Filistin'in katılımıyla Ürdün'de planlanan dörtlü zirvenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın, Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıdan sonra 3 gün yas ilan etmesi nedeniyle tarafların "ortak kararı" ile iptal edildiğini öne sürdü.

        Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın, bugünkü İsrail ziyaretinin ardından Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceği duyurulmuştu.

        Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 383 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 267 bin varil azalacağı yönündeydi.  

        Brent petrolde teknik olarak 92,11 ile 93,05 dolar aralığının direnç, 91,17 ile 90,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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