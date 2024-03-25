Petrol fiyatları yükselişte

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Son 3 günlük düşüşün ardından brent ham petrol varil başına 85,95 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise varil başına 81,18 dolara yükseldi.

NS Trading'in Başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırılardaki artışla birlikte tırmanan jeopolitik gerilim ve Orta Doğu'da azalan ateşkes umutları küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı" dedi. Enerji hizmetleri firması Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı geçen bir adet azalarak 509'a geriledi.

Kiev'den yapılan açıklamaya göre Moskova, iki yılı aşkın süredir devam eden geniş çaplı savaşta Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik en büyük hava bombardımanından iki gün sonra başkent Kiev'i de hedef alan 57 füze ve İHA fırlattı. Bu hamle, Ukrayna'nın Rus petrol altyapısına yönelik son saldırılarının ardından geldi ve sadece bu ay içinde en az 7 rafineri insansız hava araçları tarafından hedef alındı.

ANZ Research analistleri Rusya'nın toplam petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sinin etkilendiğini belirterek, "Rusya'daki petrol rafinerilerinde yaşanan aksaklıklar yakıt piyasaları üzerindeki baskıyı arttırarak mevcut ham petrol kargolarına olan talebin artmasına yol açtı" dedi. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.