Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.171,19 %0,66
        DOLAR 32,1489 %0,39
        EURO 34,8270 %0,52
        ALTIN 2.240,45 %0,66
        FAİZ 47,79 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,56 %0,69
        BITCOIN 67.016,00 %1,30
        GBP/TRY 40,5916 %0,46
        EUR/USD 1,0822 %0,13
        BRENT 85,78 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 3.663,56 %0,67
        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları yükselişte - Enerji Haberleri

        Petrol fiyatları yükselişte

        Petrol fiyatları Pazartesi günü, Orta Doğu'da ve Rusya-Ukrayna arasında tırmanan çatışmaların neden olduğu küresel arz endişeleriyle 3 günlük düşüşün ardından yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol fiyatları yükselişte
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Son 3 günlük düşüşün ardından brent ham petrol varil başına 85,95 dolara yükseldi. ABD ham petrolü ise varil başına 81,18 dolara yükseldi.

        NS Trading'in Başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırılardaki artışla birlikte tırmanan jeopolitik gerilim ve Orta Doğu'da azalan ateşkes umutları küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı" dedi. Enerji hizmetleri firması Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı geçen bir adet azalarak 509'a geriledi.

        Kiev'den yapılan açıklamaya göre Moskova, iki yılı aşkın süredir devam eden geniş çaplı savaşta Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik en büyük hava bombardımanından iki gün sonra başkent Kiev'i de hedef alan 57 füze ve İHA fırlattı. Bu hamle, Ukrayna'nın Rus petrol altyapısına yönelik son saldırılarının ardından geldi ve sadece bu ay içinde en az 7 rafineri insansız hava araçları tarafından hedef alındı.

        ANZ Research analistleri Rusya'nın toplam petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 12'sinin etkilendiğini belirterek, "Rusya'daki petrol rafinerilerinde yaşanan aksaklıklar yakıt piyasaları üzerindeki baskıyı arttırarak mevcut ham petrol kargolarına olan talebin artmasına yol açtı" dedi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #petrol
        #petrol fiyatları
        #ekonomi
        #enerji
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan seçim güvenliği açıklaması
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Habertürk Anasayfa