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Haberler Enerji

Petrol Çin'e yönelik endişelerle düştü

Çin'de sıkılaşan koronavirüs tedbirleri ve yaşanan protestolar petrol talebinde düşüş beklentisini doğurdu. Brent petrolün varil fiyatı 81.05 dolarla Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatlarındaki günlük düşüş yüzde 2'yi aştı

Giriş: 28.11.2022 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Petrol Çin'e yönelik endişelerle düştü
Petrol fiyatları yılın dibinde
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Petrol fiyatları Çin'de yaşanan son gelişmeler sebebiyle haftaya düşüşle başladı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de koronavirüs vakaları yeniden artarken, hükümet salgınla mücadele için tedbirleri ve karantina önlemlerini sıkılaştırdı.

Bu durum ülkede çeşitli bölgelerde protestoları beraberinde getirdi. Hem alınan tedbirler hem de yaşanan protestolar Çin ekonomisine yönelik durgunluk beklentisini artırdı.

Bunun sonucu olarak dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de petrol talebinin düşeceği beklentisi oluştu. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yüzde 2.7 değer kaybederek 81.05 dolara kadar geriledi. Varil fiyatı Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

AB HENÜZ ANLAŞAMADI

Bunun yanında Avrupa Birliği ülkeleri henüz Rus petrolüne tavan fiyatı getirilmesi hususunda bir anlaşmaya varamadı. Son olarak sürdürülen görüşmelerde 65 dolarlık fiyat belirlenmesi tartışıldı ancak Polonya ve Baltık ülkeleri bu miktarı yüksek buldu. Görüşmeler bugün de devam edecek.

GÖZLER OPEC+ TOPLANTISINA ÇEVRİLECEK

Petrol fiyatlarında seyri değiştirebilecek bir gelişme ise OPEC+ toplantısında yaşanabilir. 4 Aralık'ta toplanacak OPEC+ ülkeleri son gelişmeler ışığında üretimde düşüşe gitme kararı alabilir. Irak'ın devlet ajansı toplantıda son yaşananların ve piyasa dengesinin masaya yatırılacağını bildirdi.

OPEC+ ekim ayındaki toplantısında günlük petrol üretimini 2023'te 2 milyon varil düşürme kararı almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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