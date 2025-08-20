Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Peter Zeidler: Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz - Futbol Haberleri

        Peter Zeidler: Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz

        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak İsviçre temsilcisi Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler, "Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 20:01 Güncelleme: 20.08.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsviçre ekibi Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

        La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Alman çalıştırıcı Peter Zeidler ile kaptan Olivier Custodio, açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

        Beşiktaş ile yarın oynayacakları maçın önemine değinen Zeidler, "Bu hafta sonu maçımız yok. Beşiktaş'ın da maçı yok. Bunu da biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Astana'ya karşı oynadık. Yarın daha büyük bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.

        Karşılaşmaya hazır olduklarını vurgulayan 63 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş büyük bir takım. Onlara karşı saygılıyım. Tabii ki hazırlıklar yaptık. Şimdi büyük oyuncular var. Almanya'da teknik adamlık yaptığım zamanda Beşiktaş'ta Mario Gomez, Andreas Beck, Demba Ba gibi oyuncular oynamıştı. Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "BEŞİKTAŞ FAVORİ AMA UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ"

        Beşiktaş karşılaşmasını "büyük" bir karşılaşma olarak niteleyen Zeidler, "Ama kariyerimin en büyük maçı değil. Her şeye hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın büyük bir taraftarı var. Oyuncularım bu maçı kendileri istiyordu. Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş'ın maçlarını takip ettiklerini aktaran ve "Hazırlık maçlarını, Shakhtar Donetsk maçlarını, ligdeki maçlarını izledik. Her şeye hazırlıklıyız." diyen tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'a karşı oynamak benim için gurur verici. Büyük bir Bayern Münih taraftarıyım. Ole Gunnar Solskjaer'in oyunculuk döneminde Bayern'e attığı golü unutmuyorum." görüşlerine yer verdi.

        OLİVİER CUSTODİO: "KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK MAÇ BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASI OLACAK"

        Lausanne'da kaptan Olivier Custodio ise kariyerindeki en önemli maçın yarınki Beşiktaş karşılaşması olacağını vurguladı.

        Karşılaşmada stat atmosferinin öneminden bahseden Custodio, "Çok önemli bir maç. Sadece bu maç için Lausanne'a dönmedim. Çok maçımız var hepsi çok önemli. Saha değil ambiyans çok önemli. Bazı takımlar bizim stadımızda oynamayı sevmiyor. Bütün odak noktamız yarın için ama rövanşı da düşünüyoruz." diye konuştu.

        Mücadeleye hazır olduklarını belirten İsviçreli futbolcu, "Biraz tecrübe kaybettik ama tüm oyuncular bu maça hazır. Tüm oyuncular karakterini ortaya koymalı. Benim kariyerimdeki en büyük maç Beşiktaş karşılaşması olacak. Beşiktaş'ta çok iyi oyuncular var. Özel olarak hazırlık yapmadık, biz kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa