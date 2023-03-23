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Haberler Dünyadan Peter Werner hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Peter Werner hayatını kaybetti

İmza attığı başarılı televizyon dizileriyle tanınan Oscar ödüllü yönetmen Peter Werner, 76 yaşında yaşamını yitirdi

Giriş: 23.03.2023 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL
Peter Werner hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
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Ünlü yönetmen Peter Werner'dan acı haber geldi. Aort damarının yırtılmasının ardından hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki Werner'in kardiyak komplikasyon sonucu vefat ettiği belirtildi.

İLK FİLMİNİ 1971'DE ÇEKTİ

New York'ta doğan yönetmen, belgesel yapımcılığı üzerine lisans ve yüksek lisansını tamamlasının ardından 1971'de 'Hidden and Seeking' adlı ilk filmini çekmişti.

'In the Region of Ice' adlı kısa filmiyle 1976'da 'En İyi Kısa Film' dalında Oscar alan Werner, başarılı yapımlarıyla 4 kez Emmy Ödüllerine aday gösterilmişti.

ROL ALDIĞI DİZİLERLE DE TANINIYORDU

Pete Werner, başrolünde Bruce Willis'in oynadığı 'Moonlighting' başta olmak üzere 'Proof', 'Bull', 'Grimm', 'Outsiders' ve 'Ice' gibi televizyon dizileriyle tanınıyordu.

Ünlü yönetmen aynı zamanda 36. ABD Başkanı Lyndon Baines Johnson'ın hayatını anlattığı 'LBJ: The Early Years' ve çok sayıda televizyon filmine de imza atmıştı.

Fotoğraf: Splash News

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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