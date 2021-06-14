Peşinden ayrılmayan oğlağıyla cadde ve sokakları temizliyor

Bolu Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 59 yaşındaki Bekir Tekdemir, merkeze bağlı Çayır köyünde bir yandan da çiftçilikle uğraşıyor.
Ailesiyle 30 küçükbaş hayvana bakan Tekdemir, annesinin yeterince bakamadığı oğlağı evinde biberonla büyütmeye başladı.
Kendisine bağlanan ve peşinden hiç ayrılmayan 13 günlük oğlağı temizlik işinde de yanında götüren Tekdemir, cadde ve sokakları temizlerken, bir yandan da onunla ilgileniyor.
Tekdemir, mola sırasında biberonla beslediği hayvanı severek keyifli vakit geçiriyor.
"NEREYE GİDERSEM ARKAMDAN GELİR"
Bekir Tekdemir Osman ismini verdiği oğlağın annesinin küçük olmasından dolayı hem kendisine hem de yavrusuna bakamadığını anlattı.
Bu nedenle oğlağa evlerinde bakmaya karar verdiklerini aktaran Tekdemir, "Bu sayede annesi de büyümeye başladı" dedi.
Oğlakla işe geldiğini anlatan Tekdemir, "Osman ile beraber temizlik işlerinde çalışıyoruz. Arkamda gezdiriyorum bunu. Elimle de besliyorum. Bunların sevgisi olmasa bu işi yapmayız. Arkamız sıra gezdirmeyiz. Hayvan sevgisi bize aşılanmış. Beni hiç bırakmıyor. Nereye gidersem arkamdan gelir. Başkasının yanına da gitmez" ifadelerini kullandı.
Tekdemir, kendisiyle dolaşan oğlağı büyüdüğünde sayıları fazla olduğu için satmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
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