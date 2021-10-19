İstek parça gecikti! Ortalık karıştı!

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, düğün sahibinin akrabası H.K., müzisyenlerden bir parça çalmalarını istedi. Erdal Erdoğan ise parçayı ilerleyen dakikalarda çalacağını söyledi.
SAZI KIRIP YÜZÜNE TEKME ATTI
DHA'da yer alan habere göre sinirlenen H.K., sazı kırıp Erdoğan'ın yüzünü tekmeledi. Çıkan kavgaya salonda bulunan polisler müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alının H.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olayın Kürtçe şarkı çalınmadığı için yaşandığı öne sürüldü. İddialar üzerine Gaziantep Valiliği, konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"KÜRTÇE MÜZİK VE IRKÇI SALDIRI İDDİASI GERÇEK DIŞI"
"Bazı sosyal medya mecralarında ilimizin İslahiye ilçesinde bir düğünde, bir şahsın saz çaldığı esnada başka bir şahıs tarafından darp edildiği görüntüler paylaşılmıştır. 'Irkçı saldırı' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.
18 Ekim 2021 tarihinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda; Erdal Erdoğan, salonda müzisyenlik yaptığı esnada düğün sahibinin akrabası olan H.K. yanına gelerek kendisinden bir parça çalmasını istemiştir. Erdal Erdoğan'ın istek parçayı biraz sonra çalacağını söylemesi üzerine H.K. tarafından darp edilerek sazı kırılmıştır.
Olay yerinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek büyümesini önlemiştir. Olayın ardından inceleme başlatılmış olup, adli süreç devam etmektedir. Düğün 17.00´da başlamış, olayın meydana geldiği 22.30´a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
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