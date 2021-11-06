Havlayan köpeğe sinirlendi! 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı!

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent -Yahşi Mahallesi Yahşi sahilinde motosikleti ile geçen Mustafa E., bir köpeğin kendisine havlamasıyla birlikte çılgına döndü. Mustafa E. evine giderek tüfeği alıp tekrar sahile döndü.

KÖPEKLE BİRLİKTE 3 KADIN DA YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre köpeği arayan Mustafa E., Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadın da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesiyle yere yığılırken yaralanan kadınlar ise Bodrum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan esnaflar ise köpeği en yakın veterinere götürerek hayata döndürmeye çalıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Mustafa E.'yi, av tüfeği ile bir kafede hiçbir şey olmamış gibi otururken yakalayarak gözaltına aldı.

Çevredeki vatandaşlar ise olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.