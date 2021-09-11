'Falakacı'nın eşinden şoke eden açıklama!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde, bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T. (33), maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.
GÜZELLERE 500 TL, ÇİRKİNLERE 250 TL VERDİ
DHA'da yer alan habere göre güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara da çektiği videoları gönderdi.
KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI SERBEST
Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. hakkında `müstehcenlik´ ve `cinsel taciz´ suçundan soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında gözaltına alınan Erkan T., falakaya yatırılan kadınların şikayetçi olmaması üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek serbest kaldı.
"FALAKANIN EVİMDE YAPILDIĞINDAN HABERİM YOK"
Erkan T.'nin eşi H.T.'nin emniyetteki ifadesine ulaştı. Olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.'nin, "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım.
"DİĞERLERİNDEN HABERİM YOKTU"
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dediği belirtildi.
POLİSE BAŞVURAN KADIN YOK
Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.
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