PES severler oyunun 2022 sürümünü merakla bekliyor. PES 2022 Mobile'ın çıkacağı tarih oyunseverler arasında gündemde yer alıyor. İşte eFootball adıyla piyasada yerini alacak. PES 2022 mobile tarihi hakkında...

PES 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Net olarak oyunun çıkacağı tarih bilinmese de PES 2018'in 15 Eylül'de, PES 2019'un 30 Ağustos'ta, PES 2020'nin 10 Eylül'de piyasaya sürülmüş olması, oyunun çıkış tarihi hakkında fikir verici oldu.



Kulislerde yer alan bilgilere göre PES 2022, Eylül ayının ikinci haftası oyuncularla buluşacak. Oyunun bu tarihten önce piyasaya sürülmesi ise sürpriz olacak.