Peru'nun antik İnka şehri: Machu Picchu
Peru'nun güneyindeki And Dağları'nda yer alan Machu Picchu, harç kullanılmadan yapılmış devasa duvarlardaki taş işçiliği ve manzarasıyla hayran bırakıyor
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Peru’nun güneyindeki And Dağları’nda 2430 metre yükseklikteki bir tepenin üzerinde yer alan antik İnka şehri Machu Picchu görüntülendi.
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İnkalı bir hükümdar olan Pachacutec Yupanqui tarafından 1450-1470 yılları arasında inşa edilen antik şehir harç kullanılmadan yapılmış devasa duvarlardaki taş işçiliği ve manzarasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.
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İspanyol istilası sırasında terk edilen antik şehir günümüzde turistlerin ilgisini çeken önemli bir destinasyon olarak kabul edilirken 2007 tarihinden bu yana 'Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak sayılıyor.
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Yerli ve yabancı turistler, antik İnka mimarisini keşfetmek ve şehrin gizemli geçmişini anlamak için bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor.
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