Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Peru'nun antik İnka şehri: Machu Picchu

        Peru'nun antik İnka şehri: Machu Picchu

        Peru'nun güneyindeki And Dağları'nda yer alan Machu Picchu, harç kullanılmadan yapılmış devasa duvarlardaki taş işçiliği ve manzarasıyla hayran bırakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Peru’nun güneyindeki And Dağları’nda 2430 metre yükseklikteki bir tepenin üzerinde yer alan antik İnka şehri Machu Picchu görüntülendi.

        • 2

          İnkalı bir hükümdar olan Pachacutec Yupanqui tarafından 1450-1470 yılları arasında inşa edilen antik şehir harç kullanılmadan yapılmış devasa duvarlardaki taş işçiliği ve manzarasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

        • 3

          İspanyol istilası sırasında terk edilen antik şehir günümüzde turistlerin ilgisini çeken önemli bir destinasyon olarak kabul edilirken 2007 tarihinden bu yana 'Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak sayılıyor.

        • 4

          Yerli ve yabancı turistler, antik İnka mimarisini keşfetmek ve şehrin gizemli geçmişini anlamak için bölgeyi ziyaret etmeye devam ediyor.

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Potin 2024
        Potin 2024
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Habertürk Anasayfa