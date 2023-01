Peru'da neler oluyor?

Görsel: Associated Press

OLAYLAR NEDENİYLE MAHSUR KALDILAR

Görsel: DHA

Uluslararası Meslek Örgütü IEEE AP topluluğunun dönem konuşmacısı olarak dünya üniversitelerini dolaşan ve konferanslar veren Sevgi, bu kapsamda 10-25 Ocak 2023 tarihlerinde Ekvator – Peru – Brezilya'yı kapsayan 3 haftalık Güney Amerika turuna çıktı. Turda önce Ekvator'da başkent Quito'da Silahlı Kuvvetler Üniversitesi'nde ve Salesiana Politeknik Üniversitesi'nde birer konferans veren Prof. Sevgi, turun Peru ayağında başkent Lima'da bir araştırma üniversitesi olan INICTEL-UNI'de ve Arequipa kentindeki San Pablo Katolik Üniversitesi'nde birer konferans verdi.



Tur kapsamında 19 Ocak'ta Lima üzerinden Sao Paulo'ya uçmayı planlasalar da durum umdukları gibi gerçekleşmedi. Prof. Sevgi ve beraberindekiler 19 Ocak'tan bu yana Arequipa Havaalanı kapalı olduğundan burada mahsur kaldı. Havaalanı bölgesinde sık sık protestolar ve gösteriler olması nedeniyle açılamadığından, karayolu ise bulundukları bölgeden arabayla 12-14 saat sürmesi ve güvenli olmaması nedeniyle Prof. Sevgi Haberturk.com'dan İrem Kuşoğlu Görgü'ye bölgeden uzun süre ayrılamadıklarını ancak durumlarının şu an iyi olduğunu açıkladı.

Prof. Sevgi yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Havalimanları kapalıydı. Altıncı gün artık baktık olmuyor. Dün gece bir gençle beraber taksi tutup Şili sınırına geçtik. Bütün gece yoldaydık sakindi. Şimdi havaalanındayız. Biletimizi değiştirip geçmeye çalışıyoruz. Lima'dan, Boston'a gideceğiz. Ben oradan birkaç gün sonra da oradan Türkiye'ye döneceğim bir aksilik olmazsa. Lima'ya geçmeye çalışıyoruz çünkü Lima'da uluslararası uçuşlara açık, diğerleri daha sıkıntılı. Karayolu işlemiyor, otobüsler çalışmıyor, tek yol uçaktı. Birkaç güne kadar sanıyorum Peru'dan ayrılmış olacağız. Bugün uçak bulabilir miyim bilmiyorum. Çünkü herkes uçmak istiyor biz de yedekten girmeye çalışıyoruz. 9'a kadar burada bekleyeceğiz, olmazsa bir otele geçeceğiz. Yarın tekrar şansımı deneyeceğim." dedi.

Büyükelçilikle de sorunlar ilk başladığında irtibata geçtiğini belirten Prof. Sevgi, büyükelçilikten gerekli yardımı aldığını da belirterek "İlk olaylar olduğunda onlara da yazdım, sağolsunlar onlar da döndüler, acil durum için cep numarasını verdiler, bir sorun olursa aramamız için. Ben de onlara yapabileceğiniz fazla bir şey kalmadı, biz çıkış yolunu bulduk dedim ama sağ olsunlar ilgilendiler, boş bırakmadılar. Biz ayın 19'unda Lima'ya dönecektik. Bugün ayın 24'ü henüz dönemedik. Yani bir hafta kadar mahsur kaldık. Ayın 19'undan önce sıkıntı yoktu, sonrasında karıştı. Ara sokaklara bile büyük taşlar barikatlar koydular, çatışmalar oldu. Bayağı kötüydü. O gün havaalanına gitmemiz de bir maceraydı. Oradan çıkıp tekrar otele dönmemiz de maceraydı. Çünkü her yer ara sokak dahi kapalıydı" diye konuştu.

Su an için durumlarının iyi olduğunu ve problem olmadığını belirten Prof. Sevgi "Şu an ben ve Boston'da yaşayan psikolog arkadaşım varız. O da buralarda konferanslar veriyordu. O yüzden buradan Lima'ya gidebilirsek sonrasında rotamız Boston olacak. Ben onu bırakıp oradan Türkiye'ye döneceğim. Şu an için çok sıkıntılı bir durum yok. Sadece bekliyoruz. İlk başlarda zordu, çaresiz hissediyorsunuz çünkü uçak dışında çıkışınız yok, taksi tutayım diyorsunuz, alternatif yok. Ana yollar, otobanlar kapalı ve tehlikeliydi. O yüzden biz de aşağıya Şili sınırına bütün gece uzun bir yolculuk yapıp geldik. Buradaki havalimanı açık çünkü" yanıtını verdi.