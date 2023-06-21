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Peru Eski Başbakanı Chavez savcılığın talimatıyla gözaltına alındı

Peru'da geçtiğimiz yıl aralık ayında Kongreye yönelik darbe planlamasında rolü olduğu iddia edilen eski Başbakan Betssy Chavez gözaltına alındı

Giriş: 21.06.2023 - 06:24 | Güncelleme: ABONE OL
Peru'da eski Başbakan Chavez gözaltına alındı
Peru'da eski Başbakan Chavez gözaltına alındı
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AA

Peru'da eski Başbakan Betssy Chavez, 7 Aralık 2022'de Kongreye yönelik darbe planlamasında rolü olduğu iddiasıyla savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan habere göre, polis ekiplerinin gözetiminde Tacna kentindeki evinden alınan Chavez, geçici olarak Şili sınırındaki bir cezaevine götürüldü.

Savcılığın hakkında 18 ay önleyici hapis isteminde bulunduğu Chavez, gözaltına alınmadan önce Tik Tok hesabındaki açıklamasında, evinde sakin şekilde polisi beklediğini kaydetti.

Mahkeme tarafından kendisine yönelik gözaltı kararının tebliği edilmediğini savunan Chavez, milyonlarca Perulunun gücünü arkasında hissettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Savcılık, eski Başbakan Chavez'i, Peru eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo ile birlikte Kongreye yönelik başarısız darbe girişiminde yer almakla suçluyor.

SÜREÇ

Peru Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 7 Aralık 2022'de "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

*Haberin fotoğrafı Reuters tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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