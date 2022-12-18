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Peru Cumhurbaşkanı Boluarte'den erken seçim isteğini reddeden Kongre'ye tepki

Görevden azledilerek cezaevine gönderilen Peru'nun eski lideri Castillo'nun ardından cumhurbaşkanlığına getirilen Boluarte, erken seçim teklifini kabul etmeyen Kongre'ye tepki gösterdi.

Giriş: 18.12.2022 - 05:48 | Güncelleme: ABONE OL
Peru Cumhurbaşkanı Boluarte'den erken seçim isteğini reddeden Kongre'ye tepki
AA

Peru'nun yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, erken seçim talebini kabul etmeyen Kongre'ye tepki gösterdi.

Basın mensuplarına konuşan Boluarte, Kongreden mazeretlerden kaçınmasını isteyerek, "Kongre'deki beylerden, seçimlerin erkene çekilmesi önerimizi yeniden gözden geçirmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

Görevinden istifa edeceği söylentilerini reddeden Boluarte, "İstifamla ne çözülür, sorun çözülür mü? Hayır, sorun çözülmez. Kongre erken seçim talebini çözene kadar burada kararlı şekilde kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Boluarte'nin seçimlerin Aralık 2023'te yapılması önerisi dün Kongre'de yapılan oylamada reddedilmişti.

CASTİLLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI

Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek, "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır." ifadesini kullanmıştı.

OHAL İLANI

Ülkede, Cumhurbaşkanı Castillo’nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından gösteriler başlamıştı.

Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.

Boluarte ise istifa etmesi için kendisini günlerdir protesto eden göstericilere 14 Aralık'ta diyalog çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Aralık'taki açıklamasında, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda şiddetin arttığını ve durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişe duyduğunu bildirmişti.

Fotoğraf: AP

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