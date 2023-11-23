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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Perihan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

PERİHAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Perihan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Perihan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Perihan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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PERİHAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Perihan ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Periler hükümdarı.

Büyücü, perileri davet eden.

PERİHAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Perihan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Perihan adını koymak caizdir.

PERİHAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Perihan ismini kullanan 73.129 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Perihan ismini kullanan 12.287 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Perihan ismini kullanan 4.742 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Perihan ismini kullanan 4.394 kişi bulunmaktadır.

PERİHAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Perihan adını taşıyan insanlar çok samimi ve pozitif bir tabiata sahiptirler. Sakinliği ve huzurlu ortamları tercih ederler; gergin ve endişeye neden olabilecek şeylerden kaçınırlar. Çevrelerinde sessiz ve sakin tavırları onları çok sevilen biri yapar. İş hayatlarında azimli ve çalışkanlardır. Bu nedenle kendilerini çabuk sevdirirler. İlişkilerinde son derece hislidir ve partnerini çok mutlu ederler.

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