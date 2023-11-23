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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Rüya isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

RÜYA ADININ ANLAMI NEDİR?

Rüya ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Rüya adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Rüya isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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RÜYA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Rüya ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Düş.

Gerçekleşmesi beklenen ve istenen şey, umut.

Gerçekleşmesi imkânsız durum, hayal.

RÜYA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Rüya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Rüya adını koymak caizdir.

RÜYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Rüya ismini kullanan 12.559 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Rüya ismini kullanan 2.797 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Rüya ismini kullanan 830 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Rüya ismini kullanan 1.167 kişi bulunmaktadır.

RÜYA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Rüya ismindeki insanlar çekici, sevimli ve güvenilir kişilerdir. Yaşamında öncelikli amacı, manevi anlamda kendisini güvende hissedebileceği ortamı sağlamak ve ruhsal doyuma ulaşmaktır. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassastır; tolerans tanır ve kin tutamadıkları için oldukça bağışlayıcıdır. Hayal gücü yüksek ve yaratıcılıkta sınır tanımazlar. Yaşamında sanat ve doğa aşkı çok büyük yer kaplar. Aşkı aynı ritimde yakalayan ve duygularını onunla paylaşacak, fedakar, zarif ve düşünceli bir partner arayışına girer.

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