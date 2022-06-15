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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Müdürü Evren Gezer oluyor.

Perakende şirketlerinin başta satışları, kârları, FAVÖK ve net kâr marjı olmak üzere temel bilanço kalemlerinin irdelendiği programda şirketlerin kârlarını olumsuz etkileyen ve gelecekte de risk unsuru olabilecek Rekabet Kurulu kararları masaya yatırılıyor. Programda ayrıca son yıllarda organize perakendenin pazar payı gelişimi ve bu gelişimin satış ve kâra yansıması konuşuluyor.

SIRTINI NELERE YASLIYOR?

Diğer yandan pandeminin ardından satış ve kârı yükselişe geçen şirketlerin bundan sonraki dayanaklarının neler olabilecekleri detaylıca inceleniyor. Gezer, enflasyon, büyüme, turizm ve asgari ücrette beklenen temmuz zammının sektöre yansıması konusundaki fikirlerini paylaşıyor.

PERAKENDE HİSSESİ NE ZAMAN ALINIR?

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin perakende sektörüne şimdiye kadarki etkilerini değerlendiren Gezer, perakende de yılın ilk iki çeyreğindeki görünümü değerlendirirken yatırımcıların perakende hisseleri seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği konusundaki fikirlerini açıklıyor.