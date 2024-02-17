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        Haberler Kültür-Sanat Pera Müzesi'nde 'Sanatla İfade' atölyesi

        Pera Müzesi'nde 'Sanatla İfade' atölyesi

        Pera Müzesi Öğrenme Programları, Gelecek Hatıraları ve Tam Yerinden sergilerinden ilhamla yetişkinlere yönelik atölyeler hazırladı. 18 yaş ve üzeri tüm sanatseverlerin katılımına açık olan "Sanatla İfade" atölye programı 24 Mart'a kadar sürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:07
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        Pera Müzesi'nde 'Sanatla İfade' atölyesi
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Gelecek Hatıraları ve Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergileri kapsamında yetişkinler için disiplinler arası atölyeler düzenliyor. Alanında uzman sanatçı ve eğitmenlerin yürütücülüğünde gerçekleşen “Sanatla İfade: Yetişkinler için Atölyeler” programında katılımcılar, rehberli sergi turunun ardından; çini motifleri üzerinde çalışıyor, seramik karo ve tabaklar tasarlıyor, polimer kilden objeler üretiyor ve kodlama ile çizim yapmayı öğreniyor. Bedensel hareket, müzik ve bilinçli farkındalık temelli sanat terapisi atölyelerinde ise hem iç dünyalarını hem de sanatla ifade yollarını keşfediyor.

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        Sanatçıların rehberliğinde çini tasarımına giriş

        Sanatçı Lütfullah Genç yürütücülüğünde gerçekleşecek Seramik Karo Tasarımı: Gelenek ve Gelecek atölyesinde katılımcılar, çini motifleriyle ilgili teorik bilgilerin ardından, bisküvi seramik karolar üzerine kâğıt yardımıyla motifleri aktarıyor. Etkinlik, ortak bir kompozisyon oluşturan karoların sırlanmasıyla sona eriyor.

        Geçmişin izlerini taşıyan çini motiflerinden ilham alan Gelenekselden Moderne: Sır Altı Çini Boyama atölyesi katılımcılara, geleneksel teknikleri günümüz malzemeleriyle uygulayabilecekleri bir deneyim sunuyor. Sanatçı Cansu Sakız yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede katılımcılar, geleneksel sır altı çini boyama tekniği hakkında bilgi edindikten sonra, sergideki güncel sanat eserlerinden ilhamla kendi tasarımlarını hayata geçiriyor.

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        Yine Cansu Sakız’ın yürütücülüğünü üstlendiği Çini Yapımı: Mavi-Beyaz Üslup atölyesi ise, Kütahya çinilerinde sıklıkla kullanılan kobalt mavisinin yer aldığı güncel eserlerden yola çıkarak tasarlandı. Mavi-beyaz çini üslubu hakkında bilgi edinen atölye katılımcıları, çini bisküviler üzerine desen geçirme, fırça ile tahrirleme ve renklendirme teknikleriyle kendi tasarımlarını hayata geçiriyor.

        Gelecek Hatıraları sergisine “Yeryüzüne Doğanlar” yerleştirmesiyle katkıda bulunan sanatçı Metehan Törer’in yürütücülüğünü üstlendiği Polimer Kil ile Serbest Tasarım Atölyesi, “En sevdiğimiz objeler hangileri? Neden bazı objeleri biriktirme ve sergileme ihtiyacı duyarız?” gibi sorular etrafında katılımcılara, objelere farklı bakış açılarından yaklaşma ve yeni formları keşfetme olanağı sunuyor.

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        İstanbul’u kodlamak

        Tuğçe Bilgin Sonay’ın yürütücülüğünü üstlendiği Kodlamayla İstanbul Manzarası atölyesi, birçok hikâyeyi içinde barındıran İstanbul siluetine odaklanıyor. Çevrimiçi atölyede katılımcılar, farklı kodları kullanarak geometrik şekillerle teknolojik ortamda çizim yapmayı deneyimliyor ve kendi kafalarındaki İstanbul’u kodluyor.

        Seramiklerin simetrik, tekrarlayan motiflerinden ilham alan Yaratıcı Kodlama ile Geometrik Desenler atölyesi ise Doç. Dr. Selçuk Artut yürütücülüğünde gerçekleşiyor. İnsan-bilgisayar etkileşiminin kullanıldığı atölyede, pergel ve cetvel yardımıyla geometrik desenler çizen katılımcılar, tasarımlarını yaratıcı kodlama aracılığıyla bilgisayar ekranında işlenebilir hale getiriyor.

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        İç dünyanızı sanatla ifade etmenin yolları

        Müzik terapisti Danny D. Kora yürütücülüğünde gerçekleşen İstanbul’a Müzikle Bakış atölyesi, katılımcıları çok sesli İstanbul doğasına doğru müzikal bir keşfe çıkarıyor. 1900 Paris Dünya Fuarı’nda İstanbul’un panoramik gösterisine eşlik etmek üzere Henri Kowalski tarafından bestelenen eserden ilham alan katılımcılar, şarkı yazımı ve müzikal iletişim gibi teknikleri kullanarak hem ritimlerine hem de kentin seslerine kulak veriyor.

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        Klinik psikolog ve sanat terapisti Suzi Amado’nun yürütücülüğünü üstlendiği Bilinçli Farkındalık ve İçe Bakış atölyesinde katılımcılar, günlük hayatlarında kullanabilecekleri bilinçli farkındalık (mindfulness) ve meditasyon uygulamalarını öğreniyor.

        Dans ve hareket terapisti Seda Güney yürütücülüğünde gerçekleşen Beden - Hareket Odaklı Deneyim ile İçsel Keşif atölyesinde, iç dünyalarında nelerle ilişki kurduklarına odaklanan katılımcılar sanatın ilhamıyla beden ve hareket odaklı bir deneyim yaşıyor.

        Geç Orta Çağ ve Erken Modern dönem haritalarından güncel fotoğrafa, kentlinin kente bakışını irdeleyen Şehri Görme Biçimleri: Hikâye Anlatımı atölyesinin yürütücülüğünü, yazar ve hikâye anlatıcısı Ekin Can Göksoy üstleniyor. Moderniteye geçişteki algı değişiminin yanı sıra teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan bakış yöntemlerinin tarihsel dönüşümü de inceleneyen atölyede katılımcılar, kentin başrolünde olduğu bir sözlü hikâye ya da anlatı oluşturmayı deniyor.

        Atölye biletleri Biletix’ten temin edilebilir.

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        #Sanatla İfade
        #Pera Müzesi
        #müze
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