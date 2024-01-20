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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde Deniz Taşar'la 'Bir Arada' konseri

        Pera Müzesi'nde Deniz Taşar'la 'Bir Arada' konseri

        Pera Müzesi 'Bir Arada' konserlerinin ilkinde çok yönlü sanatçı Deniz Taşar müzikseverlerle buluşacak. 26 Ocak'ta Pera Café'de gerçekleşecek konserde Taşar'ın sahnesine güçlü vokaliyle Seda Erciyes konuk olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 17:57 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:57
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        Pera Müzesi'nde Deniz Taşar konseri
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, her ayın son cuma günü düzenlediği “Bir Arada” konserleriyle müzikseverlere, kariyerinde dikkat çeken sanatçılarla beraber olma imkânı sunuyor. Kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats by Girlz Türkiye iş birliğinde düzenlenen konser serisinin yeni sezonu beş farklı konserden oluşuyor.

        İlkbahar programı 26 Ocak Cuma günü şarkıcı, şarkı yazarı, tasarımcı ve çok yönlü sanatçı Deniz Taşar ile başlıyor. Kendine has vokal tavrı ve ses rengiyle caz sahnesine yeni bir soluk getiren Taşar’ın sahnesine; güçlü vokali, hip-hop ve cazdan ilham alan vizyonuyla tanınan Seda Erciyes konuk oluyor.

        Pera Café’de gerçekleşecek konsere katılan seyirciler, Uzun Cuma kapsamında 18.00 – 22.00 arasında müzeyi ücretsiz gezme olanağı da buluyor.

        Seda Erciyes
        Seda Erciyes

        Gelecek Program:

        23 Şubat, 19.30

        Selen Gülün / Konuk: Çağıl Kaya

        29 Mart Cuma, 19.30

        Beats Band / Konuk: Eda Baba

        26 Nisan Cuma, 19.30

        Simge Pınar / Konuk: Deniz Tekin

        31 Mayıs Cuma, 19.30

        Gözde Öney / Konuk: Jehan Barbur

        “Bir Arada” konserlerinin biletleri Biletix.com’dan veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Pera Müzesi
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