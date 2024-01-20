Pera Müzesi'nde Deniz Taşar'la 'Bir Arada' konseri

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, her ayın son cuma günü düzenlediği “Bir Arada” konserleriyle müzikseverlere, kariyerinde dikkat çeken sanatçılarla beraber olma imkânı sunuyor. Kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats by Girlz Türkiye iş birliğinde düzenlenen konser serisinin yeni sezonu beş farklı konserden oluşuyor.

İlkbahar programı 26 Ocak Cuma günü şarkıcı, şarkı yazarı, tasarımcı ve çok yönlü sanatçı Deniz Taşar ile başlıyor. Kendine has vokal tavrı ve ses rengiyle caz sahnesine yeni bir soluk getiren Taşar’ın sahnesine; güçlü vokali, hip-hop ve cazdan ilham alan vizyonuyla tanınan Seda Erciyes konuk oluyor.

Pera Café’de gerçekleşecek konsere katılan seyirciler, Uzun Cuma kapsamında 18.00 – 22.00 arasında müzeyi ücretsiz gezme olanağı da buluyor.

Seda Erciyes

Gelecek Program:

23 Şubat, 19.30

Selen Gülün / Konuk: Çağıl Kaya

29 Mart Cuma, 19.30

Beats Band / Konuk: Eda Baba

26 Nisan Cuma, 19.30

Simge Pınar / Konuk: Deniz Tekin

31 Mayıs Cuma, 19.30

Gözde Öney / Konuk: Jehan Barbur

“Bir Arada” konserlerinin biletleri Biletix.com’dan veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.