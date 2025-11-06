Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde 'Bir Nefes Arası'nda sanat terapisi

        Pera Müzesi'nde 'Bir Nefes Arası'nda sanat terapisi

        Pera Müzesi, yetişkinlere yönelik yeni ve ücretsiz öğrenme programıyla katılımcıları beden, müzik, sanat ve farkındalık temelli atölyelerde bir araya getiriyor. 9 Kasım 2025 – 18 Ocak 2026 arasında gerçekleşecek "Bir Nefes Arası" başlıklı atölye programı, katılımcıların psikolojik dayanıklılığını güçlendirmeyi ve iyi olma hâlini desteklemeyi amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 12:45 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bir Nefes Arası'nda sanat terapisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, “Bir Nefes Arası: Yetişkinler için İyi Oluş Atölyeleri” başlıklı yeni atölye programıyla, sanatın dönüştürücü gücünü bireysel farkındalık ve duygusal dengeyle buluşturuyor. 9 Kasım 2025 – 18 Ocak 2026 arasında düzenlenecek program; beden, hareket, duygusal ilkyardım, müzik ve sanat temelli uygulamalarla, katılımcıların iyi olma hâllerine katkı sunmayı hedefliyor.

        .png
        .png

        Her biri alanında uzman kişilerce yürütülen atölyelerin katılımcıları, beden–zihin–duygu ilişkisini araştırıyor; sanat ve müziğin yaratıcı potansiyeliyle kendi güç kaynaklarını keşfediyor. Tüm buluşmalar, günlük yaşama taşınabilir pratikler ve kişisel üretimlerle tamamlanıyor.

        Yaratıcı atölyelerle iyi olma hâli

        Klinik psikolog ve dışavurumcu sanat terapisti Suzi Amado yürütücülüğünde 9 Kasım Pazar saat 14.00’te gerçekleşecek “Duygusal İlkyardım” başlıklı atölye, “kendine iyi bakmak, empati ve farkındalık” temelli bir beceri seti sunuyor. Katılımcılar; kaygı, utanç ya da reddedilme gibi duygularla başa çıkmaya yönelik duygusal ilkyardım araçlarını deneyimliyor.

        .png
        .png

        Sanatçı Karin Özdemircioğlu ve klinik psikolog Virna Gülzari eşliğinde 7 Aralık Pazar saat 14.00’te gerçekleştirilecek “Canlılığımla Yeniden Tanışıyorum” başlıklı atölye, katılımcıları içlerindeki canlılık ve güç kaynaklarını keşfetmeye davet ediyor. Katılımcılar, “En güçlü yanım nedir?” sorusuna verdikleri yanıtları renk, sembol ve çizimlerle poster ya da kolajlara dönüştürüyor.

        Müzik terapisti Danny D. Kora ile 14 Aralık Pazar saat 14.00’te düzenlenecek “Doğaçlama Müzik” atölyesinde katılımcılar; doğaçlama, şarkı yazımı ve müzikal iletişim üzerinden duygusal ifade ve içsel denge üzerine çalışıyor. Atölye, aktif katılıma dayalı bir müzikal keşif alanı sunuyor.

        Dans ve hareket alanında uzman terapist Sevin Seda Güney yürütücülüğünde 18 Ocak Pazar saat 14.00’te düzenlenecek “Hareketli Karşılaşmalar” başlıklı atölyede ise katılımcılar beden–zihin–duygu ilişkisini araştırıyor ve birlikte hareket etmenin dönüştürücü gücünü deneyimliyor.

        Tamamı ücretsiz olan etkinlikler için rezervasyon gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pera Müzesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Habertürk Anasayfa