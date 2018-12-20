Beşiktaş'tan sadece 100 bin euro alacağı olmasına rağmen son 1 aydır “sakatım” diyerek oynamayan ve yönetimle oturup sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Pepe’nin planları suya düştü. Portekizli stoperin Manchester United’la söz kestiği ancak İngiliz devinin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’yla yolları ayırmasının ardından transferin iptal olduğu iddia edildi.