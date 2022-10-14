CNN'in özel haberine göre, Musk'ın şirketi SpaceX, Pentagon'a geçtiğimiz aylarda bir mektup gönderdi. Mektuba göre SpaceX, Ukrayna'ya Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini ifade etti ve Pentagon'dan finansmanı devralmasını talep etti.

Ancak SpaceX'in Ukrayna için hayati önem taşıyan bu yardımları yakında son bulabilir.

Bugüne kadar 20 bine yakın Starlink uydusu Ukrayna'nın hizmetine sunulurken, Cuma günü Elon Musk tweet atarak bu yardımın SpaceX'e 80 milyon dolara mal olduğunu ve yıl sonuna kadar bunu 100 milyon dolara ulaşacağını belirtti.

Konuya ilişkin ABD'nin yanıt verip vermediği veya finansmanı devralıp almayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Pentagon'a gönderilen mektup ve belgeler arasında, Ukrayna ordusunun komutanı General Valerii Zaluzhniy'nin Temmuz ayında Musk'a gönderdiği yaklaşık 8.000 Starlink uydusu için önceden bildirilmemiş doğrudan talep olduğu da görüldü.

SpaceX'in satış direktörü Pentagon'a Eylül ayında gönderdiği mektubunda "Ukrayna'ya daha fazla Starlink bağışlayacak veya mevcut olanları finanse edecek durumda değiliz" dedi.

UKRAYNA - MUSK GERGİNLİĞİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, 30 Eylül'de Ukrayna'nın dört bölgesi Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Musk, Twitter hesabından Ukrayna-Rusya barışına ilişkin şu anketi düzenlerken kullanıcılardan "evet" ya da "hayır" yanıtı vermelerini istemişti;

"Rusya-Ukrayna barışı

- BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması. Rusya, eğer halkın iradesi buysa gitmeli.

- Kırım, resmen Rusya'nın bir parçası olarak tanınmalı.

- Kırım'a su temini güvence altına alınmalı.

- Ukrayna tarafsız kalmalı."

Musk, kısa bir süre sonra yaptığı ankette ise kullanıcılara "O zaman şunu deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan insanların iradesi karar vermeli" sorusunu yöneltmişti.

Musk'ın anketleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sorduğu soruyla Musk'a yanıt verdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından kullanıcılara "Hangi Elon Musk daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen ya da Rusya'yı destekleyen?" sorusunu sormuştu.

Gelen tepkileri umursamadığını dile getiren Musk, "Rusya, Ukrayna'nın 3 katından fazla nüfusa sahip, bu yüzden Ukrayna'nın tamamen bir zafer kazanması pek olası değil. Milyonlarca insanın ölme ihtimalini umursuyorum. Eğer Ukrayna'da insanları önemsiyorsanız barışı arayın" demişti.

Şubat ayından Rusya'nın işgali sebebiyle Ukrayna'da internetin kesintiye uğradığı günleri hatırlatan Musk, "SpaceX, Starlink'i etkinleştirmek ve desteklemek için Ukrayna'da şu ana kadar 80 milyon dolara yakın para harcadı. Rusya'ya desteğimiz 0 dolar. Açıkçası, biz Ukrayna yanlısıyız" ifadelerini kullanmıştı.