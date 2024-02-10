Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Kazanmak için çaba sarfetmedik - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Kazanmak için çaba sarfetmedik

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, kazanmak için çaba sarf etmediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 19:22 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kazanmak için çaba sarfetmedik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Pendikspor'un Teknik Direktörü Ivo Vieira, VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 yenildikleri maçın ardından kazanmak için çaba sarf etmediklerini söyledi.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, zor bir gün geçirdiklerini belirtti.

        Rakibin kendilerine göre daha iyi olduğunu vurgulayan Vieira, "Kazanmak için bir şey yaptığımızı söylememem. Rakip ise kazanmak için net şeyler yaptı. Bizim için iyi bir gün olmadı." ifadelerini kullandı.

        Takımda çok eksik olduğunu ve Fatih Karagümrük deplasmanına 15 oyuncuyla geldiklerini ifade eden Vieira, şunları kaydetti:

        "Evinde iyi oynayan bir takıma karşı güçlü bir kadroyla gitmek gerekiyor. Maalesef bu olmadı. Sadece 3 oyuncu vardı değiştirebileceğimiz. Ama bırakmak yok. Elimizden geleni yapacağız."

        Son olarak karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlanan Umut Nayir'le ilgili konuşan Ivo Vieira, sözlerini şu şekilde tamamladı:

        "Umarım kendisi çabucak geri döner. Bugün de gördüğünüz gibi 3 defans, 2 genç oyuncu vardı kulübemizde. Önümüzdeki hafta umarım böyle bir şey olmaz. Transfer dönemi de kapandı. Umarım Umut da Trabzonspor maçı öncesinde döner."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        6 yaşındaki Hind'i kurtarmaya giden sağlıkçılardan acı haber
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa