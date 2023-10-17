Pendikspor, Ivo Vieira'ya emanet

REKLAM advertisement1

Geçtiğimiz günlerde Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, teknik direktörlük görevine son olarak Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Cuiba-MT takımını çalıştıran 47 yaşındaki Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira´yı getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."