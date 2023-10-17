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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor, Ivo Vieira'ya emanet - Siltaş Yapı Pendikspor Haberleri

        Pendikspor, Ivo Vieira'ya emanet

        Trendyol Süper Lig takımlarından Pendikspor, teknik direktörlük görevine Ivo Ricardo Abreu Vieira'nın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:38
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        Pendikspor, Ivo Vieira'ya emanet
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        Geçtiğimiz günlerde Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, teknik direktörlük görevine son olarak Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Cuiba-MT takımını çalıştıran 47 yaşındaki Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira´yı getirdi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

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