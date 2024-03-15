Pendikspor-İstanbulspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in son iki sırasında yer alan Pendikspor ile İstanbulspor, 30. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Pendikspor 1-0 kazandı.

Pendik'e üç puanı getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

İstanbulspor'da Vorobjovas, 75. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıp takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 5 maç sonra kazanan Pendikspor puanını 29'a çıkarırken, 9 maçtır kazanamayan son sıradaki İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Sequeira'nın sağdan kullandığı kornerde Thiam'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

14. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının gerisinde yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Sequeira'nın uzak mesafede kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.

75. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Vorobjovas ile girdiği ikili mücadelede Endri Çekiçi yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, 58. dakikadan sarı kartı bulunan Vorobjovas'a ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.

90+1. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole çok yaklaştı. Erdem Özgenç'in sağdan ortasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Alp Arda, yaptığı kritik kurtarışla topu çeldi. Umut Nayir'in direk dibinde tamamlamak istediği meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası çizgisi üzerinde Erdem'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekti. Arka direkte Erencan Yardımcı, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 1-0.