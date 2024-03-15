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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor-İstanbulspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - İstanbulspor Haberleri

        Pendikspor-İstanbulspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Pendikspor, 30. haftada ağırladığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı. Pendik'e üç puanı getiren golü 90+7'de Halil Akbunar kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 22:57 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:57
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        Pendikspor 90+7'de hayat buldu!
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        Trendyol Süper Lig'in son iki sırasında yer alan Pendikspor ile İstanbulspor, 30. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Pendikspor 1-0 kazandı.

        Pendik'e üç puanı getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

        İstanbulspor'da Vorobjovas, 75. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıp takımını 10 kişi bıraktı.

        Ligde 5 maç sonra kazanan Pendikspor puanını 29'a çıkarırken, 9 maçtır kazanamayan son sıradaki İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Sequeira'nın sağdan kullandığı kornerde Thiam'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

        14. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının gerisinde yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

        34. dakikada Sequeira'nın uzak mesafede kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.

        75. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Vorobjovas ile girdiği ikili mücadelede Endri Çekiçi yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, 58. dakikadan sarı kartı bulunan Vorobjovas'a ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.

        90+1. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole çok yaklaştı. Erdem Özgenç'in sağdan ortasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Alp Arda, yaptığı kritik kurtarışla topu çeldi. Umut Nayir'in direk dibinde tamamlamak istediği meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        90+7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası çizgisi üzerinde Erdem'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekti. Arka direkte Erencan Yardımcı, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 1-0.

        Stat: Pendik

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Bozbey, Ali Can Alp

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 63 Erdem Özgenç), Murat Akça (Dk. 82 Berkay Sülüngöz), Alpaslan Öztürk, Sequeira (Dk. 82 Emre Taşdemir), Ndiaye, Midtsjö (Dk. 67 Çekiçi), Gökcan Kaya (Dk. 82 Erencan Yardımcı), Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir

        İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Loshaj, Vorobjovas, Duhaney (Dk. 62 Eslem Öztürk), Ali Yaşar (Dk. 88 Coly), Sambissa, Jackson (Dk. 62 Özcan Şahan), Mendy

        Gol: Dk. 90+7 Halil Akbunar (Pendikspor)

        Kırmızı kart: Dk. 75 Vorobjovas (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Loshaj, Dk. 86 Özcan Şahan, Dk. 90+3 Okan Erdoğan, Dk. 90+5 Coly (İstanbulspor), Dk. 45 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)

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