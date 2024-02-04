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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor: 2 - Adana Demirspor: 1 MAÇ SONUCU - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Pendikspor: 2 - Adana Demirspor: 1 MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Umut Nayir bu mücadelede de fileleri havalandırdı ve Pendikspor formasıyla 5 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:41
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

        İstanbul ekibi, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Pendikspor'un gollerini 11'de Diaby ve 22'de Umut Nayir kaydetti.

        Adana Demirspor'un tek golünü ise 90+10'da Nani attı.

        Pendikspor 72'inci dakikada Halil Akbunar'ın kırmızı kart görmesi ile mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

        Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

        Siltaş Yapı Pendikspor, yükselen form grafiği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

        Son 5 maçta yenilmeyen Ivo Vieira'nın ekibi, bu süreçte hanesine 11 puan yazdırmayı başardı. Puanını 26'ya çıkardı.

        Yukatel Adana Demirspor ise 31 puanda kaldı.

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