Pendikspor: 1 - Ankaragücü: 1 MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya geldi.
Pendik Stadı'nda oynanan maçı hakem Ümit Öztürk yönetti.
Ankaragücü'nün golünü 18'de Efkan Bekiroğlu atarken Pendikspor 78'de Alpaslan Öztürk ile gole cevap verdi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ligde son 5 maçta mağlubiyet almayan Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü'nün puanı 20 oldu.
Ivo Viera'nın çalıştırdığı Pendikspor ise ligde son 4 maç sonra sahadan puanla ayrılarak 14 puana ulaştı.