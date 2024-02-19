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        Haberler Gündem Güncel Pendik'te kaymakamlık lojmanı saldırısında gelişme! Saldırıda ikinci şüpheli de yakalandı! - Son dakika haberi

        Pendik'te polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen 2'nci şüpheli de yakalandı

        İstanbul Pendik'te kaymakamlık binası önünde bulunan polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen bir şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli S.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. S.Ö. ifadesinde diğer şüpheli S.K.'yi 4 yıldır hiç görmediğini söyleyerek, "Meydana gelen hırsızlık eylemi ve polis memuruyla yaşanan silahlı çatışmaya benim dahlim yoktur. Olayı başkaları gerçekleştirmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:26
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        Pendik'teki saldırıda ikinci şüpheli de yakalandı!
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        Pendik'te kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen diğer şüpheli S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 16 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi'ndeki kaymakamlık lojmanının bulunduğu caddede meydana geldi.

        İKİSİNİN DE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Motosikletli 2 şüpheli lojmanın önünde görev yapan polislere ateş açtı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı caddede bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan S.Ö. ve S.K. oldukları tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan S.Ö., Kadıköy'de yakalandı. S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        31 suç kaydı bulunan diğer şüpheli S.K. ise, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan şüpheli S.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. S.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan şüpheli S.Ö.’nün ifadesi ortaya çıktı. S.Ö. ifadesinde diğer şüpheli S.K.’yi 4 yıldır hiç görmediğini söyleyerek, "Meydana gelen hırsızlık eylemi ve polis memuruyla yaşanan silahlı çatışmaya benim dahlim yoktur. Olayı başkaları gerçekleştirmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

        "DİĞER ŞÜPHELİYİ 4 YILDIR GÖRMEDİM"

        S.Ö. ifadesinde, "Müşteki Fatma Yılmaz’ı tanımam. Fatma Yılmaz’ın ikametinde hiçbir şekilde bulunmadım. Olay günü Sancaktepe’de bulunmaktaydım. Bununla birlikte emniyet birimlerinde yakalandığım esnada üzerimde bulunan elektronik eşyalar Muhammet İ.’nin telefoncuda çalışması nedeniyle yanımda bulunmaktaydı. Bu eşyaların alım ve satımını kardeşim Muhammet ile birlikte yapmaktayız. Olayda ele geçirilen malzemeler kesinlikle hırsızlık ürünü değil. Benim şahsıma ait mallardır. Dosyada bulunan diğer şüpheli S.K.'yi 15 yıldır tanımaktayım ancak 4 yıldır kendisiyle görüşmedim. Nerede ne yapar bilmiyorum" dedi.

        "OLAYI BAŞKALARI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

        S.Ö. ifadesinin devamında, "Meydana gelen hırsızlık eylemi ve polis memuruyla yaşanan silahlı çatışmaya benim dahlim yoktur. Olayı başkaları gerçekleştirmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben herhangi bir telefon kullanmıyorum. Kardeşim Muhammet’in telefonuyla başkalarıyla iletişim kurmaktayım. Evim ve çalıştığım yer yakın olduğu için lüzum görmedim" dedi.

        10 EL ATEŞ EDİLDİ

        Şüpheli S.Ö.’nün tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği yazı ortaya çıktı. Sevk yazısında şüphelinin müştekiye ait ikamete girdiği, müştekinin şüpheliyi fark etmesi sonucunda şüphelinin diğer şüpheliyle, olay yerinden kaçtığı anlatıldı. Yazının devamında, şüphelilerin kaçtığı esnada kaymakamlık lojmanında görevli polis memuru Y.Z.D. ile karşılaştıkları, polis memurunun şüphelenmesi üzerine şahısları durdurmaya çalıştığı, polisle yaşanan çatışmada şüphelinin yaklaşık 10 el ateş ettiği kaydedildi.

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