Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Pendik'te müze restorasyonu sırasında duvardan aşk çıktı

        Pendik'te müze restorasyonu sırasında duvardan aşk çıktı

        Pendik Şehir Müzesi restorasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Restorasyon çalışmaları sırasında, 1964 yılına ait bir aşk mektubu gün yüzüne çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:46 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duvarların arasından 1964 yılından 'aşk' çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pendik Belediyesi'nin TCDD'ye ait alanı devralmasıyla birlikte müze projesi hız kazandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in öncülüğünde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, tarihi binanın korunarak şehre kazandırılması hedefleniyor.

        1910 yılında inşa edilen ve 2. derece tescilli tarihi bina statüsünde olan eski TCDD lojmanı, Pendik Belediyesi ve Valilik desteğiyle Ağustos 2024'te başlayan restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Pendik Hat Boyu Caddesi üzerinde bulunan yapı, şehrin tarihine ışık tutacak Pendik Şehir Müzesi'nin bir parçası olarak düzenleniyor.

        REKLAM

        Restorasyon sürecinde binanın eski duvarlarında 1964 yılına ait bir aşk mektubu bulundu. "Ayten" ve "Yıldıray" isimlerinin geçtiği mektup, dönemin duygusal izlerini günümüze taşıyor. Uzmanlar tarafından incelenen mektup, müzede sergilenecek tarihi belgeler arasında yerini alacak.

        Kazı çalışmalarında mektubu bulan Özcan Kayer, "Yaklaşık 7-8 aydır müze inşasında çalışıyoruz. Belediyeden arkadaşlar arka odanın duvar kenarını kaldırmamızı istediler. Kazı çalışmaları sonrasında poşete sarılmış bir mektup buldum. Açtığımda bir aşk mektubu olduğunu anladım. Bir kısmını okudum. Yıldıray ile Ayten'in aşkı yazıyordu. Yarın asrı geçen bu mektubu okuyunca duygulandım ve etkilendim. Restorasyon çalışmaları tamamlanınca burası müze olacak. Bu mektubun müzede sergilenmesi bizler için çok değerli olacak" diye konuştu.

        Keşifle ilgili konuşan Mimar Ekin Barutçu, "Arkadaşlarımız bu mektubu restorasyon çalışmaları sırasında şantiyede buldular. 1964 yılından kalan bir mektup olduğu için korumaya aldık. Okumaya başladık ve yapay zekadan destek alarak tamamlamaya çalıştık. Ayten ve Yıldıray'ın aşk hikayesini anlatıyor. Ayten veya Yıldıray bu binada yaşamış. Mektupta sahilde buluştukları ve evlenmek istedikleri bahsediliyor. İnişli çıkışlı bir aşk hikayesi. Pendik'in geçmişini ve o dönemi hatırlatıyor. Müzede yaşaması sergilenmesi için çalışmalarımız olacak. Ayten teyze ve Yıldıray amcanın büyük ihtimalle vefat ettiklerini tahmin ediyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #1964 yılına ait aşk mektubu
        #Pendik Şehir Müzesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        Trump’un başlattığı ticaret savaşları ve Türkiye’ye etkileri
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Habertürk Anasayfa