Pendik'te metruk bina alev alev yandı

AA

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'taki 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, yan taraftaki binaya da sirayet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

AA'nın haberine göre; yangında çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yan taraftaki binada hasar oluştu. Yangını izlemek isterken kalabalık oluşturan bazı vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.