Pendik'te esnafa İBB'den "İsraili boykot afişi" cezası iddiası

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AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'imizin güzel ve yürekli esnaflarından birine İBB zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesilmiş. Kabahati neymiş? Boykot afişi asmak… İBB'nin tüm tesislerinde boykot ürünleri satılıyor, kendilerine yakışanı yapmışlar." ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, paylaşımında cezaya ilişkin zabıta tutanağına ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine de yer verdi.