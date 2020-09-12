Pencereden ateş açtı! Husumetlisinin karısını öldürdü!

İHA

Elazığ'ın Maden İlçesi'ne bağlı Yenibahçe Köyü'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şevket B., daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabası İbrahim ve Havva Bakırdal çiftine, kendi evinin camından av tüfeği ile ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre olayda Havva Bakırdal ağır yaralandı. Yaralı, sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Havva Bakırdal kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheli Şevket B'nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.