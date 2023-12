"4. HAKEM NE YAPIYORSUN?!"

35. dakikada İrfan Can Kahveci bir faul bekledi. Faul var mı?

Deniz Çoban: "İrfan Can Kahveci ve İsmail Kartal, faul verilmediği konusunda haklılar. Biraz ağır konuşacağım ama konuşmak zorundayım. Bu karardan sonra 10 tane penaltı çalsın, 10'u da doğru olsun. 10 tane kırmızı kart çıkarsın, 10'u da doğru olsun. Tüm kararları, kartlar doğru olsun. Zerre önemi yok. Siz göğsünüzdeki kokartla TFF'yi temsil ediyorsunuz, hakem camiasını temsil ediyorsunuz. Bu oyuncunun bu hareketlerini görüyorsunuz. Siz bunları görüyorsunuz. Siz bu yapılan davranışlarını görüp sineye çekiyorsanız hiçbir oyuncuya itiraz etti diye kart çıkaramazsınız. 1. dakikada İrfan başladı, Fred devam etti, Sivaslı oyuncu yaptı. Bir önceki yönettiği maçta Kaan Ayhan sana parmak salladı, tehdit etti gözünün içine baka baka, kart veremedin Bahattin Şimşek. Siz Bahattin Şimşek'e Kaan Ayhan sana parmak salladığında sordunuz mu? Sorsanız bu maça atamazsınız. İrfan Can ve İsmail Kartal, sarı kart görmeliydi. 4. hakem arkadaşım ne yapıyorsun, hakemliğin bir onuru gururu yok mu! İrfan Can'ın şu pozisyonda yaptığı her hareket ayrı ayrı sarı kart."