Oyuncu ve sunucu Pelin Karahan, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Dünyaca ünlü markaların mağazalarında yeni sezon ürünlerini inceleyen ve eksiklerini tamamlayan güzel sunucu, daha sonra bir restorana geçerek arkadaşı ile birlikte yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmedi.

Kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Karahan, gün boyu alışverişin keyfini çıkardı.