Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Pelin Karahan (37), önceki gün Kuruçeşme'deki bir otelde gerçekleştirilen Tohum Otizm Vakfı'nın alışveriş şenliğine katıldı.
Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Karahan, rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' adlı dizi hakkında konuştu.
"GÜNLERİMİN YARISI HAVADA GEÇİYOR"
"Günlerimin yarısı havada geçiyor." ifadelerini kullanan Pelin Karahan, "Güzel bir set ortamımız var, her şey çok güzel ancak çocuklarımı özlediğim için sık sık seyahat etmek zorunda kalıyorum. Çok yolculuk yapıyorum ancak bu durumdan çok da şikayetçi değilim. İşimi yaptığım için mutluyum. Bedri de benim olmadığım zamanlarda çocuklarla ilgileniyor. Bir süre daha hayatımız böyle devam edecek." şeklinde konuştu.
"ÇOK ÇALIŞIYORUM"
Verdiği kilolarla ilgili açıklamalarda da bulunan Karahan, "Sağlıklı besleniyorum ve çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
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