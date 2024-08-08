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        Haberler Magazin Pelin Karahan: Bu yazın özeti

        Pelin Karahan: Bu yazın özeti

        Ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:24
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          Bir süredir sezonun yorgunluğunu atmak için tatilde olan Pelin Karahan, tatilinden yeni fotoğralar yayımladı.

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          Pelin Karahan, siyah bikini takımı, lacivert bir şapka ve beline bağladığı beyaz gömlekle çektirdiği fotoğrafları, 5 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştı.

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          39 yaşındaki oyuncu, o fotoğraflara; "Bu yazın özeti" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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