Bedri Güntay ise oğlunun yeni yaşını, "Baba olduk seninle, arkadaş, aile olduk, bir olduk, can olduk, nefes olduk. O kadar çok şey olduk ki... Sen olduk be arkadaş. Seni, sizi her şeyden çok seviyorum. İyi ki doğun benim aslan oğlum" sözleriyle kutladı.