Pazar gününü ailesi ile birlikte geçiren Karahan, zor bir haftayı geride bıraktığını söyledi. Pelin Karahan, "Geçtiğimiz hafta Ali Demir rahatsızlandı. Malum mevsim geçişi. Fakat biraz ağır bir hastalık atlattı. Çok şükür şimdi iyi bir problemimiz kalmadı." açıklamasında bulundu.

Ayrıca ekranlara ne zaman döneceği konusunda da bir açıklamada bulunan başarılı oyuncu, " Şu anda okuduğum bir kaç senaryo var. İçime sinecek, inandığım güzel bir iş olursa bende tabi ki ekranlarda olmaktan mutlu olurum." açıklamasında bulundu.