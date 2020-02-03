Pelin Esmer İstanbul Modern Sinema'da

İstanbul Modern Sinema, farklı kuşaklardan yönetmenleri ağırladığı 'Yönetmenlerle Buluşma' programının yedincisinde Pelin Esmer'i ağırlayacak. 6 - 16 Şubat 2020'de gerçekleşecek programda Esmer'in tüm filmlerinin yanı sıra yönetmenle söyleşi de yer alıyor

Yönetmen sinemasına odaklanarak onların gözünden üretim süreçlerine ve günümüz sinemasının dinamiklerine odaklanan İstanbul Modern Sinema'nın farklı kuşaklardan yönetmenleri ağırladığı 'Yönetmenlerle Buluşma' programının bu yılki konuğu Pelin Esmer. Program dahilinde Esmer'in filmografisindeki altı yapım haricinde, ilk filmi olan kısa metraj 'Kar' (2000) ve Z1 Film Atölyesi'nde aldığı eğitimden sonra ekibinde yer aldığı, Yavuz Özkan imzalı 'Bir Erkeğin Anatomisi' (1997),yapımcılığını, yönetmenliğini ve görüntü yönetmenliğini üstlendiği ilk belgeseli 'Koleksiyoncu' (2002) gibi yönetmenin kariyerinde yer etmiş bazı özel gösterimler de gerçekleşiyor.

Film ekiplerinin katılımıyla yapılacak gösterimlerin yanı sıra 13 Şubat'ta İstanbul Modern Sinema Programları Danışmanı Müge Turan ile Pelin Esmer bir söyleşi gerçekleşecek.