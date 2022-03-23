Boşanıyorlar

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Televizyon ve sanat dünyasından bir boşanma haberi daha geldi. Ocak 2018'de İtalya'da nikah masasına oturan ve Rafael adında bir oğulları bulunan oyuncu ve tarihçi Pelin Batu ile kalp damar cerrahı Macit Bitargil'in 4 yıllık evlilikleri bitiyor.

Batu'nun Bitargil'in kendisine "yoğun psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği" gerekçesiyle 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı basına yansımıştı.

"BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞUMUZ DOĞRU"

Ayrılma aşamasında olduklarını Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklayan Pelin Batu, haklarında çıkan 'şiddet' iddiasını ise yalanladı. Ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Medyada hakkımızda yer alan haberlere erişim engelli getirmek için hamlede bulundum. Boşanma aşamasında olduğumuz doğrudur ama şiddet vb. içeriği çarpıtılmış ve abartılıdır. Her şeyden önce 3.5 yaşında bir oğlumuz var ve ileride onun bu haberlerden etkilenmesini istemiyorum.