"KAFAMI BETONLARA VURASIM VAR"

Şu halime bakın... Miğren ağrım tuttu. Çok fenayım, sesler bir iken on geliyor bana. Kafamı betonlara vurasım var.

Bu süreç migren ağrılarını da arttırıyormuş. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim gibi olan var mı? Miniklerimin yanına da gidemiyorum, çok ağrım var.