Allah'ım ne insanlar var! Ne olursunuz böyle insanlar olmayın ve bu gibi insanları engelleyin, şikayet edin, her şeyi yapın. Artık ifşa ediyorum. Bir de böyle bir yorum yapmış. Aslında bu ifşa olmuyor çünkü herkesin huzurunda, görebileceğiniz şekilde yapıyor. Bana 'Yazıklar olsun' falan diyor.