"NE GÜZEL GELDİNİZ BİZE"

İyi ki doğdunuz benim küçük mucizelerim. İyi ki... Ne güzel geldiniz bize. Biz de size iyi gelelim diye çabalıyoruz. Asla sizi boş bir defter olarak görüp, doldurmaya çalışmıyoruz.

Bir tane daha kendimizden yapmaya çalışmıyoruz, kocaman sevgimizle sizi izliyoruz. Her gün yeni şeyler keşfetmenizi hayranlıkla seyrediyoruz. Asıl biz çok şey öğreniyoruz. Sağlıklı ve neşeli olun. Allah’tan tüm duam bundan ibaret.