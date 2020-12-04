2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil, geçen sene ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve günlük yaşantısından kesitler yayınlayan çift, kızlarının adına açtığı sosyal medya hesabına eğlenceli kareler ekliyor.

İkili, önceki gün kızlarının zeybek oynadığı anları takipçileriyle paylaştı.