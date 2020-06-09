"HAYAT BÖYLE SÜRSÜN, GİTSİN"

Akil, Alin ve Lina ile çekilen karesine "Benim güzel çocuklarım; siz gösterin, ben izleyeyim. Siz söyleyin, ben dinleyeyim. Hayat böyle sürsün, gitsin..." notunu düştü.

Pelin Akil'in paylaşımı kısa sürede 282 binden fazla beğeni ve yorum aldı.