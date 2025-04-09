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        Haberler Yaşam Pelikan Tosun yaralı olarak sığındığı Foça'nın maskotu oldu

        Pelikan Tosun yaralı olarak sığındığı Foça'nın maskotu oldu

        İzmir'in Foça ilçesinde yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren ve Tosun adı verilen pelikan ilçenin maskotu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:17
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          Yaralı ve bitkin haldeki pelikan 4 yıl önce İzmir'in Foça ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına sığındı.

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          Mahalle muhtarı Deniz Kaptanoğlu ve barınaktaki balıkçılar, pelikana Tosun ismi vererek bakımını üstlendi.

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          Tedavi edilen ve bir süre bakılan pelikan, daha sonra barınağı yuvası olarak benimsedi. Tosun, 4 yıldır barınağı terk etmeyerek balıkçıların dostu oldu.

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          Muhtar Kaptanoğlu, gazetecilere, pelikanın ilçe sakinlerinin sevgisini kazandığını söyledi.

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          Turistlerin de Tosun'a ilgi gösterdiğini, fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Kaptanoğlu, "4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz. Balıkçı barınağını evi gibi benimsedi ve liman esnafı Tosun'a balık veriyor. Yeni Foça'mızın maskotu oldu. Bazen birkaç günlüğüne uzaklaşsa da, burayı asla unutmuyor ve mutlaka geri dönüyor" dedi.

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