Pelikan Tosun yaralı olarak sığındığı Foça'nın maskotu oldu

Turistlerin de Tosun'a ilgi gösterdiğini, fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Kaptanoğlu, "4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz. Balıkçı barınağını evi gibi benimsedi ve liman esnafı Tosun'a balık veriyor. Yeni Foça'mızın maskotu oldu. Bazen birkaç günlüğüne uzaklaşsa da, burayı asla unutmuyor ve mutlaka geri dönüyor" dedi.