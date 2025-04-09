Pelikan Tosun yaralı olarak sığındığı Foça'nın maskotu oldu
İzmir'in Foça ilçesinde yaralı olarak sığındığı balıkçı barınağında 4 yıldır yaşamını sürdüren ve Tosun adı verilen pelikan ilçenin maskotu oldu
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Yaralı ve bitkin haldeki pelikan 4 yıl önce İzmir'in Foça ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki balıkçı barınağına sığındı.
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Mahalle muhtarı Deniz Kaptanoğlu ve barınaktaki balıkçılar, pelikana Tosun ismi vererek bakımını üstlendi.
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Tedavi edilen ve bir süre bakılan pelikan, daha sonra barınağı yuvası olarak benimsedi. Tosun, 4 yıldır barınağı terk etmeyerek balıkçıların dostu oldu.
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Muhtar Kaptanoğlu, gazetecilere, pelikanın ilçe sakinlerinin sevgisini kazandığını söyledi.
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Turistlerin de Tosun'a ilgi gösterdiğini, fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Kaptanoğlu, "4 yıldır ona gözümüz gibi bakıyoruz. Balıkçı barınağını evi gibi benimsedi ve liman esnafı Tosun'a balık veriyor. Yeni Foça'mızın maskotu oldu. Bazen birkaç günlüğüne uzaklaşsa da, burayı asla unutmuyor ve mutlaka geri dönüyor" dedi.
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