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Pegasus'un Aralık 2019'da yolcu sayısı bir önceki yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 9 artışla 2.39 milyon olurken, yolcu doluluk oranı da 4.3 puan artışla yüzde 85.1 oldu.

Şirketin dün KAP'a yaptığı açıklamaya göre Ocak-Aralık 2019'da ise yolcu sayısı yüzde 0.3 düşüşle 29.87 milyon olurken, yolcu doluluk oranı da yüzde 86 olarak gerçekleşti.

Pegasus'un 2019 yılı trafik verileri: