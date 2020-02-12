Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Kara kutular, Türkiye’den 3 kişi ve ABD’den bir grup uzman eşliğinde Almanya’ya uçtu. Almanya’da, gerekli çalışmaların yapılması ve gelecek hafta başında işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçen hafta yaşanan kazada, Pegasus Havayolları’na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yüksekten düştü ve üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. 180 kişi de yaralandı.

Ankara’dan uzman ekipler, kazanın nedeni araştırmak üzere bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ABD’den de Ulusal Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nden 4, ABD sivil havacılık otoritesinden 2 uzman ile kaza yapan uçağın üreticisi Boeing firmasından 5 kişilik bir heyet, İstanbul’a geldi ve “gözlemci” olarak çalışmalarda yer aldı.

YENİ AŞAMA

Kazada, yeni bir aşamaya geçildi. Uçağın, “kara kutu”su olarak nitelendirilen Flight Data Recorder (FDR) ve pilotların konuşmalarını kaydeden CDR, çözümlenmek üzere bu sabah Almanya’ya gönderildi.

Kara kutular, Türkiye’den 3 kişi ve ABD’den bir grup uzman eşliğinde Almanya’ya uçtu. Almanya’da, gerekli çalışmaların yapılması ve gelecek hafta işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

Özellikle pilotların kendi aralarında yaptıkları konuşmaların, kazanın aydınlatılmasında önemli bir yer tutabileceği belirtiliyor.

RAPOR 1 AY İÇİNDE

Kazaya ilişkin ön raporun, 1 ay içinde çıkması bekleniyor. Ön raporda hava koşulları (şiddetli rüzgarlı ve yağmurlu),pistin durumu hakkında bilgi verilecek. “Kazanın oluş şekli” aşama aşama ayrıntılı olarak anlatılacak.

Kazanın gerekçesinin ya da nedeninin ortaya konulduğu, ayrıntılı analizler ile benzer kazaların yinelenmemesi için “önerileri” içeren rapor için 1 yıl kadar beklenecek.