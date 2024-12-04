Pegasus Avrupa ve Balkanlara indirimli bilet kampanyası başlattı! Fiyatlar 5 eurodan başlıyor
Pegasus, Avrupa ve Balkanlara 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla indirim kampanyası başlattı. 150 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada toplamda 185 uçuş gerçekleştirilecek ve kampanya yarın sona erecek. İşte, detaylar...
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Pegasus, Avrupa ve Balkanlara düzenlediği indirimli bilet kampanyası dâhilinde biletleri 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunudu. 150 bin koltuk ayrılan kampanyada toplamda 185 uçuş indirimli bir şekilde düzenlenecek. İşte, Pegasus bilet kampanyası...
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PEGASUS KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pegasus'un Avrupa ve Balkanlar kampanyası 4-5 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli olacak.
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SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?
Kampanyadan bilet alan yolcular 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında seyahatini gerçekleştirebilecek.
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PEGASUS KAMPANYA UÇUŞ SEFERLERİ
Pegasus kampanyası dahilinde 185 uçuş indirimli bir şekilde satışa sunuldu. Uçuş seferlerini görmek için hava yolu şirketinin sitesine bakabilirsiniz.