Pegasus'tan ABD'li şirketle 5 uçaklık anlaşma

ABD'li uçak leasing şirketi Air Lease Corporation , Pegasus Hava Taşımacılığı'na bir adet yeni Airbus A321-200Neo model yolcu jetini kiralamak için anlaşma sağladı.

ALC uzun vadeli kiralamanın yanı sıra sat-kirala sözleşmesi kapsamında Pegasus'tan dört adet Boeing 737-800 uçağını satın alacağını da açıkladı.